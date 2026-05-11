Cile scossa di magnitudo 5.8 | il sisma scuote diverse regioni

Un terremoto di magnitudo 5.8 si è verificato in diverse regioni del Cile, con una profondità di circa 24 chilometri. La zona si trova sopra la placca di Nazca, nota per la sua attività sismica. Le scosse sono state avvertite in più aree, e non sono stati segnalati danni significativi finora. La profondità della faglia influenza la percezione dell’intensità e la portata delle conseguenze del sisma.

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? Domande chiave Come influisce la profondità di 24 km sull'intensità delle scosse?. Perché la placca di Nazca rende questa zona così instabile?. Quali rischi comportano i precedenti terremoti di Valdivia e del 2010?. Dove si concentreranno i controlli sulle infrastrutture critiche?.? In Breve Ipocentro a 24 km di profondità vicino alla località costiera di Lebu.. Subduzione placca di Nazca sotto la Sudamericana a 7 cm l'anno.. Precedenti storici includono il sisma di Valdivia del 1960 e quello del 2010.. Monitoraggio infrastrutture nelle regioni di Maule, Los Ríos, Bío Bío, La Araucanía e Ñuble.. Un sisma di magnitudo 5.8 ha colpito la zona centro-meridionale del Cile sabato sera alle ore 22:34 locali, scuotendo diverse regioni amministrative con un ipocentro situato a 24 km di profondità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cile, scossa di magnitudo 5.8: il sisma scuote diverse regioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Forte terremoto a Cuba, sisma di magnitudo 6 scuote l’isola Leggi anche: Terremoto in Indonesia: Sumatra scossa da un sisma di magnitudo 5.9 Argomenti più discussi: Cile, terremoto di magnitudo 5.8: la scossa avvertita in diverse regioni del Paese; Terremoto di magnitudo 5.8 in Cile; Terremoto in Cile, scossa di magnitudo 5.8 avvertita in diverse regioni del Paese; Cile, scossa di magnitudo 5.8 nella regione del Bio-Bio, riferisce l'EMSC.