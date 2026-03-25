Terremoto in Toscana scossa di magnitudo 4,3 a Fosdinovo Massa-Carrara con profondità di 11km percepito anche a La Spezia- VIDEO

Alle 8:13 di questa mattina è stata registrata una scossa di terremoto con magnitudo 4,3 nel territorio di Fosdinovo, in provincia di Massa-Carrara. L'epicentro si trova a circa 11 chilometri di profondità e il terremoto è stato avvertito anche nella vicina La Spezia. Un video mostra la percezione dell'evento nella zona.

La scossa è stata registrata alle 8:13 con epicentro nel comune di Fosdinovo, nel cuore della Lunigiana, nella provincia di Massa-Carrara Una scossa di terremoto di magnitudo 4,1 ha colpito la Toscana nella mattinata di oggi, mercoledì 25 marzo, con epicentro a Fosdinovo in provincia di Massa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Terremoto in Toscana, scossa di magnitudo 4,3 a Fosdinovo (Massa-Carrara), con profondità di 11km percepito anche a La Spezia- VIDEO Articoli correlati Scossa di terremoto a Fosdinovo vicino Massa-Carrara di magnitudo 4,0, sentito anche a La Spezia: "Boato"Mercoledì 25 marzo una scossa di terremoto ha fatto tremare la provincia di Massa-Carrara. Terremoto oggi a Massa Carrara, scossa di magnitudo 4.4. Avvertito fino a La Spezia e GenovaUna scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata il 25 marzo 2026 alle 08:13 a Fosdinovo (Massa-Carrara), profondità 10,9 km. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Terremoto in Toscana scossa di... Temi più discussi: Terremoto, scossa di magnitudo 4 in Toscana: epicentro a Fosdinovo; Violento terremoto in questi minuti, sisma da 4.4: segnalazioni anche fuori Regione; Moderate 4.4 quake hits near La Spezia, Province of La Spezia, Liguria, Italy; I fondi europei cambiano le regole E la Toscana rischia di non contare più niente. Terremoto di magnitudo 4.1 Massa Carrara. Avvertito in molte zone della Toscana. Il presidente Giani: Verifiche in corsoUna forte scossa di terremoto è stata avvertita questa mattina in provincia di Massa Carrara. La terra ha tremato intorno alle 8.13 ... dire.it Terremoto Massa Carrara, scossa di 4 gradi Richter, in tanti sentono il sismaEpicentro a Fosdinovo. Molte telefonate ai vigili del fuoco. Le amministrazioni comunali impegnate a controllare eventuali problemi strutturali agli edifici. Non si segnalano feriti ... lanazione.it Terremoto in provincia di Massa-Carrara, in Toscana, a Fosdinovo. Magnitudo 4. Ecco qui i dettagli - facebook.com facebook Toscana, terremoto di magnitudo 4 in provincia di Massa-Carrara x.com