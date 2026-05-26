Nel ristorante di Milano, si è verificato un alterco tra l'allenatore del Milan e un calciatore. La discussione è degenerata in una rissa sfiorata, con intervento per separarli. Testimoni riferiscono di insulti e spintoni tra i due, che sono stati divisi da altri presenti. L'episodio è avvenuto davanti a numerosi clienti e si è concluso con la separazione forzata delle parti coinvolte. La società non ha ancora rilasciato commenti ufficiali sull'accaduto.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad AC Milan. I marchi Ac Milan sono di esclusiva proprietà di AC Milan. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 Le rivelazioni del Corriere della Sera svelano i dettagli della rottura totale tra l'allenatore e il dirigente rossonero, dalle divergenze di mercato alle invasioni di campo tattiche. Un clamoroso scontro verbale e fisico, consumatosi all’interno di un ristorante davanti agli occhi attoniti dei massimi dirigenti rossoneri, ha sancito la rottura definitiva tra l’allenatore Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimovic, certificando il clima di caos e divisione interna che ha travolto il Milan nell’ultimo periodo. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Terremoto in casa Milan, spunta il retroscena sulla rissa sfiorata tra Allegri e Ibrahimovic: separati a forza in un ristorante

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