Dopo la vittoria contro il Genoa, che avvicina il Milan alla qualificazione in Champions League, si fa strada un nuovo episodio che riguarda il futuro di Ibrahimovic. La società rossonera si trova al centro di un confronto interno, mentre si diffondono voci su un possibile addio dell’attaccante svedese. Nel frattempo, si fanno anche più insistenti alcune indiscrezioni su presunti incontri tra il tecnico e un rappresentante della proprietà, senza che siano confermate ufficialmente.

Il Milan è ripartito: la vittoria contro il Genoa è fondamentale per i rossoneri che erano reduci da 8 partite giocate in Serie A con soli 7 punti totalizzati. Una vittoria che arriva nel momento cruciale della stagione: ora il Diavolo deve vincere l'ultima di campionato contro il Cagliari e avrà la qualificazione in Champions League garantita. Si è parlato in questi giorni di possibili rivoluzioni: ecco il parere in merito del giornalista Franco Ordine, durante 'Pressing' di 'Mediaset'. "Da capire se resterà Ibrahimovic, cosa su cui ho qualche dubbio visto che starà via molti giorni per commentare il Mondiale e quindi mi chiedo come farà ad occuparsi eventualmente degli affari del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ordine: “Ho dubbi sulla permanenza di Ibrahimovi?”. E spunta il retroscena su Allegri e Cardinale

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