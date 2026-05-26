Si è scoperto che durante un evento, Allegri e Ibrahimovic sono stati coinvolti in una lite sfiorata. Inoltre, Monica Colombo ha rivelato dettagli riguardanti l’addio di Allegri e Tare, compresi episodi di tensione tra i due. Un retroscena riguarda anche un gol di Saelemaekers, che ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori. Questi fatti sono stati resi noti attraverso dichiarazioni e ricostruzioni di testimoni presenti all’evento.

Giornata di rivelazioni: dopo che Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic hanno deciso di fare piazza pulita nel Milan, iniziano a uscire fuori dei retroscena sul rapporto interno avuto nella stagione dei rossoneri. Le rivelazioni importanti arrivano dalla giornalista Monica Colombo sulle pagine del Corriere della Sera (ed. Milano): si racconta di una frattura importante tra Allegri e Ibrahimovic alla presenza di Furlani e Tare, con quest'ultimo che li avrebbe separati fisicamente. Altro retroscena, che stavolta riguarda il gol di Saelemaekers che ha illuso il Milan contro il Cagliari. La Colombo racconta di come Igli Tare sia scattato in piedi a festeggiare, mentre gli altri dirigenti siano rimasti impassibili, quasi infastiditi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ibrahimovic e Allegri, lite sfiorata. Il clamoroso retroscena su Tare e il gol di Saelemaekers

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