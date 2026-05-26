Terracina droga all’ex mercato Arene | fermato con cocaina in casa spunta anche hashish

Notizia in breve

Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Terracina per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. La Polizia lo ha fermato all'ex mercato Arene, trovandolo in possesso di cocaina. Durante una perquisizione domiciliare, sono stati sequestrati anche hashish. L’arresto è stato effettuato in flagranza di reato. La polizia ha confermato il sequestro di sostanze stupefacenti e il fermo dell’indagato.