Terracina droga all’ex mercato Arene | fermato con cocaina in casa spunta anche hashish
Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Terracina per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. La Polizia lo ha fermato all'ex mercato Arene, trovandolo in possesso di cocaina. Durante una perquisizione domiciliare, sono stati sequestrati anche hashish. L’arresto è stato effettuato in flagranza di reato. La polizia ha confermato il sequestro di sostanze stupefacenti e il fermo dell’indagato.
Terracina, 26 maggio 2026 – La Polizia di Stato di Terracina, nei giorni scorsi, ha arrestato in flagranza di reato un cittadino tunisino di 33 anni, residente nel comune pontino, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dagli agenti del locale Commissariato nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di droga. Nel dettaglio, nel corso di un pattugliamento effettuato nei pressi dell’ex mercato Arene, gli operatori hanno notato l’uomo mentre tentava di disfarsi di un involucro di colore rosa lanciandolo sulla scalinata della struttura. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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