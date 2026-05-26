Terni Roberto Pastura | Il Percorso del Ricordo per una memoria condivisa sulle Foibe
Durante il consiglio comunale è stato approvato all’unanimità un atto di indirizzo chiamato Percorso del Ricordo, che prevede l’istituzione di iniziative permanenti per commemorare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata.
"Nel corso del consiglio comunale di ieri è stato approvato all’unanimità l’atto di indirizzo denominato Percorso del Ricordo, finalizzato alla realizzazione di iniziative permanenti dedicate alla memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Si tratta di un atto promosso dal. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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