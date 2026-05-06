Terni Roberto Pastura | Parcheggio gratuito di due ore per chi supera una soglia minima di spesa

A Terni, Roberto Pastura ha annunciato l’intenzione di introdurre un parcheggio gratuito di due ore per chi effettua una spesa minima. La proposta mira a incentivare gli acquisti presso le attività commerciali locali. Nel frattempo, si sono moltiplicati i commenti di cittadini che esprimono rammarico per la chiusura di negozi storici e la scomparsa di insegne tradizionali, con reazioni di amarezza e nostalgia.

"Ad ogni serranda che si abbassa, ad ogni insegna storica che scompare la città reagisce con commenti di amarezza, nostalgia e rassegnazione. E’ che non possiamo limitarci a dispiacerci sui social mentre il cuore commerciale di Terni continua lentamente a spegnersi. È evidente che quanto fatto.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Terni, Roberto Pastura: “Necessario ascoltare il sindacato degli edicolanti per superare le incomprensioni”“La vicenda relativa alla Tosap applicata alle edicole merita un approfondimento serio e istituzionale perché non può essere liquidata come una... Terni, Roberto Pastura: “Ottenere un quadro chiaro, ufficiale e trasparente in materia sanitaria”. La richiesta“Nella seduta odierna del Consiglio comunale siamo tornati a discutere di un tema che considero centrale per il futuro della nostra comunità, ossia...