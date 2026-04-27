Terni Roberto Pastura | Ottenere un quadro chiaro ufficiale e trasparente in materia sanitaria La richiesta
Durante la seduta del Consiglio comunale, è stato affrontato il tema della riorganizzazione della rete sanitaria regionale, con un focus specifico sui presidi presenti nel territorio di Terni. Il consigliere ha sottolineato l’esigenza di ottenere un quadro chiaro, ufficiale e trasparente in materia sanitaria, rinnovando l’appello affinché vengano fornite informazioni dettagliate e ufficiali su eventuali cambiamenti o interventi previsti.
“Nella seduta odierna del Consiglio comunale siamo tornati a discutere di un tema che considero centrale per il futuro della nostra comunità, ossia la riorganizzazione della rete sanitaria regionale, con particolare riferimento ai presidi del territorio ternano. Il contesto nel quale si inserisce.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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