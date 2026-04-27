Terni Roberto Pastura | Ottenere un quadro chiaro ufficiale e trasparente in materia sanitaria La richiesta

Durante la seduta del Consiglio comunale, è stato affrontato il tema della riorganizzazione della rete sanitaria regionale, con un focus specifico sui presidi presenti nel territorio di Terni. Il consigliere ha sottolineato l’esigenza di ottenere un quadro chiaro, ufficiale e trasparente in materia sanitaria, rinnovando l’appello affinché vengano fornite informazioni dettagliate e ufficiali su eventuali cambiamenti o interventi previsti.