Festa con il Collettivo Noma all' ex cartiera Biscaccia | arte contemporanea incontri e dj set

Sabato 23 e domenica 24 maggio, dalle 15:30 alle 21, l'ex cartiera Biscaccia ospiterà il 415 Show, un evento di arte contemporanea organizzato dal Collettivo Noma. L'esposizione sarà temporanea e durerà due giorni, con opere di artisti come Drina A12, Carlo Fabrizio Baiardi, Fabio Colombo, Giuliogol e Gianluigi Boleto. Durante le giornate si terranno anche incontri e dj set, creando un mix di arte, musica e socializzazione.

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