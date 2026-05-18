Festa con il Collettivo Noma all' ex cartiera Biscaccia | arte contemporanea incontri e dj set
Sabato 23 e domenica 24 maggio, dalle 15:30 alle 21, l'ex cartiera Biscaccia ospiterà il 415 Show, un evento di arte contemporanea organizzato dal Collettivo Noma. L'esposizione sarà temporanea e durerà due giorni, con opere di artisti come Drina A12, Carlo Fabrizio Baiardi, Fabio Colombo, Giuliogol e Gianluigi Boleto. Durante le giornate si terranno anche incontri e dj set, creando un mix di arte, musica e socializzazione.
Sabato 23 e domenica 24 maggio, dalle 15:30 alle 21, il collettivo NOMA presenta il 415 Show, una esposizione di arte contemporanea pop up, cioè un evento temporaneo di due giorni, dove saranno esposti i lavori di Drina A12, Carlo Fabrizio Baiardi, Fabio Colombo, Giuliogol, Gianluigi Boleto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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