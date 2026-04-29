Terni il Letz Festival fa vibrare i Campacci | Esperienza immersiva in cui suono natura e corpo dialogano in modo inedito

Il Letz Festival si terrà il 6 giugno nel parco dei Campacci di Marmore, una location immersa nel paesaggio naturale della Cascata delle Marmore. La manifestazione propone un’esperienza musicale che coinvolge i sensi, puntando su un dialogo tra suono, natura e corpo. La scelta del luogo, in prossimità della cascata, sottolinea l’intenzione di creare un evento che unisce musica e ambiente naturale in modo diretto e coinvolgente.