Terni il Letz Festival fa vibrare i Campacci | Esperienza immersiva in cui suono natura e corpo dialogano in modo inedito
Il Letz Festival si terrà il 6 giugno nel parco dei Campacci di Marmore, una location immersa nel paesaggio naturale della Cascata delle Marmore. La manifestazione propone un’esperienza musicale che coinvolge i sensi, puntando su un dialogo tra suono, natura e corpo. La scelta del luogo, in prossimità della cascata, sottolinea l’intenzione di creare un evento che unisce musica e ambiente naturale in modo diretto e coinvolgente.
Una nuova casa per il Letz Festival, manifestazione musicale in programma il prossimo 6 giugno. La kermesse infatti si svolgerà nel parco dei Campacci di Marmore, sposando appieno il paesaggio naturale della Cascata delle Marmore. Gli organizzatori puntano forte sulla ridefinizione del rapporto.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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