Terni Hangar29 all’Anfiteatro Fausto con la techno sotto le stelle | il primo evento di una stagione ricca di appuntamenti

Notizia in breve

Il primo evento della stagione si è svolto all’Anfiteatro Fausto di Terni, dove si è tenuta una serata dedicata alla musica techno sotto le stelle. L’evento è stato organizzato da Hangar29, con l’obiettivo di offrire appuntamenti che abbiano un impatto anche dal punto di vista umano e culturale. Il fondatore dell’organizzazione ha spiegato che l’intento è creare momenti che vadano oltre l’aspetto artistico, lasciando qualcosa di duraturo nel pubblico.