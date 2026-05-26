Terni Hangar29 all’Anfiteatro Fausto con la techno sotto le stelle | il primo evento di una stagione ricca di appuntamenti
Il primo evento della stagione si è svolto all’Anfiteatro Fausto di Terni, dove si è tenuta una serata dedicata alla musica techno sotto le stelle. L’evento è stato organizzato da Hangar29, con l’obiettivo di offrire appuntamenti che abbiano un impatto anche dal punto di vista umano e culturale. Il fondatore dell’organizzazione ha spiegato che l’intento è creare momenti che vadano oltre l’aspetto artistico, lasciando qualcosa di duraturo nel pubblico.
Il founder Andrea Brunotti: “Creare appuntamenti capaci di lasciare qualcosa alle persone, non solo dal punto di vista artistico, ma anche umano e culturale”La musica techno. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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