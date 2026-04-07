Sentieri e Sapori una stagione ricca di eventi | da metà aprile 15 appuntamenti tra collina mare pineta e città

Da metà aprile, la rassegna Sentieri e Sapori propone quindici eventi distribuiti tra colline, mare, pinete e centri urbani. La manifestazione si svolge in diverse location, offrendo occasioni di scoperta e convivialità lungo percorsi che uniscono natura e gastronomia. Ogni appuntamento invita i partecipanti a vivere momenti di relax e condivisione, con un filo conduttore che richiama l’attenzione alla terra, al cammino lento e alla cucina tradizionale.

Cna: “Il progetto si amplia, dal Faentino e dalla Vena del Gesso si arriva al mare. Si conferma la centralità del nostro mondo nella proposta di turismo esperienziale” C'è un filo rosso che lega ogni edizione di Sentieri e Sapori, e quel filo è fatto di terra, di passo lento e di tavola imbandita. L'edizione 2026 segna qualcosa di veramente nuovo, gli orizzonti si allargano anche oltre le colline romagnole, abbracciando paesaggi inediti e suggestioni che nessuna edizione precedente aveva osato esplorare. Il programma si apre il 12 aprile 2026 con una passeggiata sulle colline di Castel Bolognese, ospiti dell'Azienda Agricola Biologica “Il Roccolo”: un esordio di stagione nel segno della tradizione più autentica, tra calanchi e vigneti che si risvegliano dopo l'inverno. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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Il 25 aprile in e-bike tra città murate, orizzonti e sapori del territorioUn’intera giornata da vivere all’aria aperta, tra storia, natura e tradizioni locali: in occasione del 25 aprile ti proponiamo un tour in e-bike...

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Sentieri e Sapori 2026, una stagione di grande crescita. Si parte il 12 aprile con 15 appuntamenti: collina, mare, pineta e città.C'è un filo rosso che lega ogni edizione di Sentieri e Sapori, e quel filo è fatto di terra, di passo lento e di tavola imbandita. L'edizione 2026 segna qualcosa di veramente nuovo, gli orizzonti si a ... ravennawebtv.it

Sentieri, Saperi, Sapori: la montagna lucana tra biodiversità e comunitàPresso l’Open Space Porta dei Parchi di Matera si è svolto un incontro dedicato al profondo legame del Club Alpino Italiano con il territorio, la cultura e le tradizioni locali. trmtv.it

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