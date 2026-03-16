Shopping a Bologna | il Parco Commerciale cambia marcia con una ricca agenda di appuntamenti per famiglie

A Bologna, il Parco Commerciale introduce una serie di eventi dedicati alle famiglie, segnando una svolta nel suo modo di proporre shopping e svago. I parchi commerciali italiani stanno vivendo un momento di trasformazione, passando da semplici spazi di vendita a luoghi di incontro e socializzazione. Questa evoluzione mira a offrire esperienze più ricche a chi cerca oltre alla convenienza anche momenti di intrattenimento.

Tra uova giganti colorate ed eventi imperdibili, ecco cosa stanno preparando per Pasqua. Un posizionamento innovativo, che cattura perfettamente l'evoluzione dei consumi post-pandemia, dove il 60% delle famiglie privilegia centri con esperienze extra-shopping. HeroesBus di Carnevale: oltre 1.000 famiglie in delirio con i supereroi dal vivo Il debutto stellare di Meraville è arrivato a Carnevale con HeroesBus: un bus traboccante di supereroi che hanno invaso il Parco, attirando più di 1.000 famiglie con costumi, giochi interattivi, foto ricordo e un'atmosfera elettrizzante da festa collettiva. Risultato: bambini “rapiti” da Spider-Man e Captain America e genitori entusiasti per l'energia gratuita e inclusiva. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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Tutto quello che riguarda Parco Commerciale

Discussioni sull' argomento Furto al centro commerciale. Shopping gratis di vestiti. Denunciata una ventenne; Torna il Bellaria Street Market: tre giorni di shopping e sconti fino al 70%; Ora è ufficiale: Leroy Merlin apre il 19 marzo al Fass Shopping Centre di Elmas; Ikea corregge Carlo Felice: l’ironico omaggio a Cagliari per l’apertura al Fass Shopping Centre.

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