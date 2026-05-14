Terni sette podi internazionali per l’Euro Sport Club | Risultato corale che riempie d’orgoglio
L’Euro Sport Club di Terni ha ottenuto sette podi a livelli internazionali durante una competizione al Centro Federale delle Tre Fontane di Roma. La società sportiva ha festeggiato i risultati come un successo collettivo, evidenziando un trend di crescita e di prestazioni positive. La partecipazione ha coinvolto atleti in diverse discipline, contribuendo a rafforzare la presenza del club nel panorama internazionale.
Una striscia positiva in continua evoluzione per l’Euro Sport Club. La società ternana infatti si è ben contraddistinta al Centro Federale delle Tre Fontane di Roma. Una manifestazione internazionale di pattinaggio a rotelle, che ha visto la partecipazione di 400 atleti provenienti da tutta.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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