Terni sette podi internazionali per l’Euro Sport Club | Risultato corale che riempie d’orgoglio

L’Euro Sport Club di Terni ha ottenuto sette podi a livelli internazionali durante una competizione al Centro Federale delle Tre Fontane di Roma. La società sportiva ha festeggiato i risultati come un successo collettivo, evidenziando un trend di crescita e di prestazioni positive. La partecipazione ha coinvolto atleti in diverse discipline, contribuendo a rafforzare la presenza del club nel panorama internazionale.

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