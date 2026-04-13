Ternana rossoverdi verso la revoca dell’affiliazione | La macchina è stata spenta

Da ternitoday.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Ternana si trova in una situazione critica, con la società messa in liquidazione volontaria e a rischio di esclusione dal campionato. Le autorità competenti stanno valutando la revoca dell’affiliazione, mentre la squadra si prepara a possibili conseguenze che potrebbero influenzare il suo futuro nel torneo. La situazione si è aggravata nelle ultime ore, rendendo imminente una decisione che potrebbe cambiare gli equilibri della squadra.

Uno scenario nefasto, impensabile per la Ternana. La società è stata messa in liquidazione volontaria e rischia l’immediata esclusione dal campionato. Basta tornare indietro di alcuni mesi per verificare cosa è accaduto al Rimini. Il club romagnolo aveva imboccato la medesima strada. L’ormai ex.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Verso la sfida di mercoledì: la trasferta è stata vietata ai tifosi rossoverdi. C’è la Ternana: prevendita al viaTutte le attenzioni sono rivolte alla partita di domenica contro il Ravenna, ma dato che l’Arezzo tornerà poi subito in campo, ancora al Comunale,...

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