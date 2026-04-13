Ternana rossoverdi verso la revoca dell’affiliazione | La macchina è stata spenta

La Ternana si trova in una situazione critica, con la società messa in liquidazione volontaria e a rischio di esclusione dal campionato. Le autorità competenti stanno valutando la revoca dell’affiliazione, mentre la squadra si prepara a possibili conseguenze che potrebbero influenzare il suo futuro nel torneo. La situazione si è aggravata nelle ultime ore, rendendo imminente una decisione che potrebbe cambiare gli equilibri della squadra.