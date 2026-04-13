Ternana rossoverdi verso la revoca dell’affiliazione | La macchina è stata spenta
La Ternana si trova in una situazione critica, con la società messa in liquidazione volontaria e a rischio di esclusione dal campionato. Le autorità competenti stanno valutando la revoca dell’affiliazione, mentre la squadra si prepara a possibili conseguenze che potrebbero influenzare il suo futuro nel torneo. La situazione si è aggravata nelle ultime ore, rendendo imminente una decisione che potrebbe cambiare gli equilibri della squadra.
Uno scenario nefasto, impensabile per la Ternana. La società è stata messa in liquidazione volontaria e rischia l’immediata esclusione dal campionato. Basta tornare indietro di alcuni mesi per verificare cosa è accaduto al Rimini. Il club romagnolo aveva imboccato la medesima strada. L’ormai ex.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Verso la sfida di mercoledì: la trasferta è stata vietata ai tifosi rossoverdi. C’è la Ternana: prevendita al viaTutte le attenzioni sono rivolte alla partita di domenica contro il Ravenna, ma dato che l’Arezzo tornerà poi subito in campo, ancora al Comunale,...
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Ternana in liquidazione: Fabio Forti si dimette, imprenditore esterno revoca interesse Evitato il fallimento della società, l’amministratore uscente: «Prossimi passi in capo al liquidatore». Articolo completo nel primo commento - facebook.com facebook
#SerieC gr.B Juventus NextGen-Guidonia 1-0 Ternana-Perugia 2-2 Arezzo-Livorno 2-0 Pontedera-Ravenna 0-1 Vis Pesaro-Carpi 3-0 league table (top5) 1 Arezzo 74 2 Ascoli 74 3 Ravenna 70 4 Campobasso 53 5 Juventus NextGen 51 #calcio #f x.com