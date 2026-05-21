Ternana asta deserta e revoca dell’affiliazione | incubo fallimento e cancellazione dal calcio professionistico
La Ternana sta attraversando una fase critica che rischia di portare alla sua uscita dal calcio professionistico. La società ha indetto un’asta che si è conclusa senza offerte e ha ricevuto la revoca dell’affiliazione da parte della federazione. A meno di cambiamenti di ultima ora, entro le 12 di giovedì 21 maggio non sono previste offerte, e la società potrebbe essere costretta a lasciare i campionati ufficiali.
Un incubo chiamato fallimento che si avvicina a grandi passi per la Ternana. La società di via della Bardesca infatti è in procinto di salutare il calcio professionistico poiché, a meno di clamorose sorprese, non ci saranno offerte presentate entro le 12 di giovedì 21 maggio. Pertanto anche la. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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