Ternana asta deserta e revoca dell’affiliazione | incubo fallimento e cancellazione dal calcio professionistico

La Ternana sta attraversando una fase critica che rischia di portare alla sua uscita dal calcio professionistico. La società ha indetto un’asta che si è conclusa senza offerte e ha ricevuto la revoca dell’affiliazione da parte della federazione. A meno di cambiamenti di ultima ora, entro le 12 di giovedì 21 maggio non sono previste offerte, e la società potrebbe essere costretta a lasciare i campionati ufficiali.

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