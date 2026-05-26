Teodorico 1500 | ogni mercoledì un appuntamento alla Domus dei Tappeti di Pietra

Ogni mercoledì, presso la Domus dei Tappeti di Pietra, si tiene un appuntamento dedicato a Teodorico 1500. La 37ª edizione del festival comprende anche eventi collaterali e collaborazioni che coinvolgono la scena culturale locale. Questi incontri arricchiscono l’offerta della manifestazione, creando occasioni di confronto e approfondimento legate al tema storico e artistico del festival. La rassegna si svolge nel centro storico della città, con partecipazione di pubblico e appassionati.

Festival ma non solo Festival: la 37esima edizione della manifestazione è anche l’occasione perché fioriscano appuntamenti “intorno” al programma, tangenze e collaborazioni che arricchiscono l’offerta culturale della città e del suo territorio. È questo il caso di Teodorico 1500, la nuova. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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