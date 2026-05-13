Il suono del Risorgimento | alla Domus Mazziniana un evento tra musica e narrazione celebra Simone Schiaffino l’eroe dimenticato dei mille
Venerdì 15 maggio alle ore 21 si terrà alla Domus Mazziniana un evento che combina musica e narrazione, dedicato a Simone Schiaffino, figura poco conosciuta legata ai Mille. L’iniziativa intende ricordare la figura dell’eroe dimenticato del Risorgimento attraverso un momento di testimonianza storica e artistica. L’appuntamento mira a riaccendere l’attenzione sulla figura di Schiaffino, coinvolgendo il pubblico in un racconto che unisce suoni e parole.
Il Suono del Risorgimento: alla Domus Mazziniana un evento tra musica e narrazione celebra Simone Schiaffino, l’eroe dimenticato dei MilleVenerdì 15 maggio, alle ore 21.15, alla Domus Mazziniana Via Massimo d’Azeglio 14 – Pisa un evento promosso dall’Associazione Mazziniana Italiana, con la.🔗 Leggi su Pisatoday.it
Notizie correlate
Il Suono e la Parola torna al Pedrocchi: omaggio a Franco Battiato tra musica e narrazioneDopo il debutto dell’undicesima edizione de Il Suono e la Parola, la rassegna promossa dal Comune di Padova – Assessorato alla Cultura, con il...
Ottocento musicale europeo alla Domus MazzinianaUn importante evento musicale è annunciato per venerdì 8, alle 17, alla Domus Mazziniana, allorché il tema dell’incontro sarà "L’Ottocento musicale...
Alla Domus Mazziniana il seminario sul 'Lessico per la Repubblica'Lunedì 11 maggio 2026 presso la Domus Mazziniana si terrà il seminario di discussione 'Parole repubblicane in azione (1796-1992)'. gonews.it
Oltre 3mila vistatori alla Domus Mazziniana, l'assessora Manetti: scrigno preziosoPisa, 23 febbraio 2026 - Nell’ambito del tour regionale Cultour, che sta toccando i principali luoghi simbolo della cultura toscana, l’assessora regionale Cristina Manetti ha fatto tappa alla Domus ... lanazione.it