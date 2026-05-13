Il suono del Risorgimento | alla Domus Mazziniana un evento tra musica e narrazione celebra Simone Schiaffino l’eroe dimenticato dei mille

Venerdì 15 maggio alle ore 21 si terrà alla Domus Mazziniana un evento che combina musica e narrazione, dedicato a Simone Schiaffino, figura poco conosciuta legata ai Mille. L’iniziativa intende ricordare la figura dell’eroe dimenticato del Risorgimento attraverso un momento di testimonianza storica e artistica. L’appuntamento mira a riaccendere l’attenzione sulla figura di Schiaffino, coinvolgendo il pubblico in un racconto che unisce suoni e parole.

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