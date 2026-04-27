Negli ultimi anni, le tecnologie digitali sono state utilizzate sia per scopi legittimi che per attività fraudolente. La manipolazione dei contenuti, come testi e suoni, si è perfezionata grazie a strumenti tecnologici avanzati. L’intelligenza artificiale, in particolare, permette ai truffatori di creare comunicazioni, immagini e richieste di contatto più credibili e difficili da distinguere da quelle genuine. Questa evoluzione ha portato a un aumento delle frodi online e a nuove sfide per la sicurezza digitale.

I l mondo delle truffe online evolve velocemente e ad aiutare i malintenzionati oggi c’è un nuovo strumento: l’Intelligenza Artificiale. Sparite le email scritte in italiano stentato, con errori grammaticali improbabili e loghi sgranati, l’avvento della nuova tecnologia ha inaugurato un’epoca in cui l’inganno non si distingue più dalla realtà per i difetti, ma per un’eccessiva, quasi sospetta, perfezione. L’AI agisce come un sarto invisibile, capace di cucire raggiri su misura precisi. Non è cambiato il fine ultimo dei malintenzionati, ovviamente, ma è mutata drasticamente la messa in scena. Governare l’Intelligenza Artificiale per superare le paure sulla nuova tecnologia X Leggi anche › Mail del finto Ministero della Salute: come difendersi dalla nuova truffa online Truffe online con l’AI: quando il messaggio è troppo perfetto.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalla cura meticolosa dei testi alla manipolazione dei suoni, ecco come l’evoluzione tecnologica ha fornito ai malintenzionati strumenti inediti per rendere credibile ogni comunicazione, ogni immagine e ogni richiesta di contatto

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