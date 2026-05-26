Teo Mammucari sparito da Domenica In il retroscena sui veri motivi | Futuro incerto in Rai
Teo Mammucari non è apparso nell’ultima puntata di Domenica In senza una spiegazione ufficiale. Secondo un articolo di Dagospia scritto da Giuseppe Candela, la sua assenza sarebbe legata a un futuro incerto nel suo rapporto con la Rai. La motivazione precisa non è stata resa pubblica, e non ci sono comunicazioni ufficiali sull’argomento. La sua presenza o assenza in future puntate non è stata ancora confermata.
Il mistero dell’assenza -senza spiegazione apparente - di Teo Mammucari nell’ultima puntata di Domenica In è stato svelato, almeno secondo un’indiscrezione firmata da Giuseppe Candela su Dagospia.I fatti: nella puntata di domenica 24 maggio, il comico non ha partecipato alla storica trasmissione. 🔗 Leggi su Today.it
Notizie e thread social correlati
Teo Mammucari sparito a Domenica In, “era agitato dietro le quinte”. Il retroscenaTeo Mammucari non è stato presente nella penultima puntata di Domenica In trasmessa il 24 maggio su Rai 1.
Leggi anche: Teo Mammucari sparito da Domenica In, compare solo sui saluti finali e Venier lo abbraccia
Temi più discussi: Domenica In, perché Teo Mammucari è sparito? Mara Venier non dà spiegazioni; Mara Venier chiude Domenica In, Teo Mammucari sparito: l’assenza che fa rumore; Domenica In, sparito Teo Mammucari: il gesto senza spiegazioni della Venier | Libero Quotidiano.it; Teo Mammucari scomparso da Domenica In.
Giallo a Domenica In: Teo Mammucari sparisce dal finale di puntata. Che succede? Nella penultima puntata della stagione, andata in onda il 24 maggio, un piccolo mistero ha tenuto con il fiato sospeso il pubblico di Rai1. Al momento del consueto gioco facebook
Ma che fine ha fatto Mammucari? Perché è sparito nel nulla a Domenica In? La verità è shock, ma non c’entra Mara VenierTeo Mammucari è misteriosamente scomparso da Domenica In, ma che fine ha fatto? Ecco la verità inaspettata: non c'entra Mara Venier. donnapop.it
Teo Mammucari sparito a Domenica In, era agitato dietro le quinte. Il retroscenaTeo Mammucari sparisce da Domenica In e spunta un retroscena: tensioni con la Rai e nervosismo per alcuni progetti televisivi bloccati ... dilei.it