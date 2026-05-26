Teo Mammucari sparito da Domenica In il retroscena sui veri motivi | Futuro incerto in Rai

Teo Mammucari non è apparso nell’ultima puntata di Domenica In senza una spiegazione ufficiale. Secondo un articolo di Dagospia scritto da Giuseppe Candela, la sua assenza sarebbe legata a un futuro incerto nel suo rapporto con la Rai. La motivazione precisa non è stata resa pubblica, e non ci sono comunicazioni ufficiali sull’argomento. La sua presenza o assenza in future puntate non è stata ancora confermata.

Il mistero dell’assenza -senza spiegazione apparente - di Teo Mammucari nell’ultima puntata di Domenica In è stato svelato, almeno secondo un’indiscrezione firmata da Giuseppe Candela su Dagospia.I fatti: nella puntata di domenica 24 maggio, il comico non ha partecipato alla storica trasmissione. 🔗 Leggi su Today.it

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Teo Mammucari sparito a Domenica In, “era agitato dietro le quinte”. Il retroscenaTeo Mammucari non è stato presente nella penultima puntata di Domenica In trasmessa il 24 maggio su Rai 1.

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