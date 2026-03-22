Teo Mammucari sparito da Domenica In compare solo sui saluti finali e Venier lo abbraccia

Da fanpage.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il comico di fatto non partecipa a Domenica In dopo lo screzio di una settimana pria con Venier. Entra solo nel finale per cantare una canzone per scusarsi con la conduttrice, che lo perdona. Ma l'impressione è che la sua avventura nel programma sia praticamente finita, o definitivamente compromessa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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