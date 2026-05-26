Teo Mammucari non è stato presente nella penultima puntata di Domenica In trasmessa il 24 maggio su Rai 1. Dietro le quinte, fonti riferiscono che l’assenza sarebbe legata a uno stato di agitazione del conduttore. Non sono stati forniti dettagli ufficiali sulla sua condizione o sui motivi della sua mancata partecipazione.

Che fine ha fatto Teo Mammucari? È emerso un retroscena che spiegherebbe l’improvvisa assenza del conduttore nella penultima puntata di Domenica In, andata in onda domenica 24 maggio su Rai 1. Il 61enne, da quest’anno nel cast fisso del programma di Mara Venier, non è infatti apparso in studio, nonostante il suo spazio – quello del gioco telefonico – sia stato trasmesso regolarmente. A sorprendere il pubblico è stata soprattutto la totale assenza di spiegazioni durante la diretta. A gestire il blocco conclusivo ci ha pensato direttamente Zia Mara, affiancata da Tommaso Cerno ed Enzo Miccio, mentre sul ledwall dello studio continuava a comparire la grafica del gioco legato a Mammucari. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Teo Mammucari sparito a Domenica In, “era agitato dietro le quinte”. Il retroscena

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