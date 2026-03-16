Domenica In dietro le quinte Venier sbotta contro Mammucari | O me o lui | VIDEO

Domenica in, durante la registrazione della puntata, Mara Venier si è mostrata molto irritata e ha avuto uno screzio con un altro presente in studio. Dopo l’incidente in diretta, la conduttrice avrebbe espresso con fermezza una frase minacciosa, indicando che avrebbe preferito che uno tra lei e un altro collaboratore non fosse più presente. Il fatto è stato documentato in un video che circola online.

Dopo la lite in diretta Mara Venier avrebbe creato il panico dietro le quinte di Domenica In: "Settimana prossima o io o lui", avrebbe minacciato E’ successo, era previsto già da settembre, aspettato e ora il fatidico momento è arrivato:lo scontro acceso tra Mara Venier e Teo Mammucari.I due hanno dei precedenti, già aTu sì que valesanni fa non si erano trovati, ma adesso avevano ritrovato il sereno ela conduttrice era felice di lavorare al suo fianco. Non solo, a Natale lo aveva anche invitato a casa sua. A ciò si erano aggiunti pranzi domenicali, compleanni e serate tra amici. Ma adesso c’è stata una frattura che era anche un po’ prevedibile. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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La domenica delle illusioni andate male. Il pari tra Inter e Atalanta sembrava riaprire il campionato, ma il Milan perde e i nerazzurri allungano a +8 e blindano lo scudetto. Di @enver x.com

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