Nella penultima puntata di Domenica In, trasmessa domenica 24 maggio, Teo Mammucari non è apparso in studio. La conduttrice ha mostrato un gesto senza fornire spiegazioni sulla sua assenza. La puntata è proseguita senza la presenza del conduttore. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alla sua mancanza.

Nella penultima puntata di Domenica In (domenica 24 maggio) si è verificata l’assenza di Teo Mammucari. Il comico, che di solito conduceva il gioco telefonico finale “La cassaforte di Teo”, non era presente in studio.Mara Venier ha condotto ugualmente il segmento, affiancata da Enzo Miccio e Tommaso Cerno, senza dare alcuna spiegazione sull’assenza di Mammucari. Il gioco si è svolto regolarmente con la sua grafica, ma è stato gestito molto rapidamente prima dei titoli di coda.La presenza di Teo Mammucari a Domenica In è stata problematica per tutta la stagione. Il suo carattere istrionico e difficile da gestire ha creato più di una tensione, culminata nel noto “caso Peppe Iodice” che aveva provocato una reazione stizzita di Mara Venier. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Domenica In, sparito Teo Mammucari: il gesto senza spiegazioni della Venier

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DOMENICA IN, TEO MAMMUCARI CONTRO PEPPE IODICE: CACCIALO VIA

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