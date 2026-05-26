Tentato omicidio-suicidio al Rione Sanità | 12enne colpito al torace padre ferito alla gola

Notizia in breve

Un 12enne è stato colpito questa mattina con due coltellate al torace, una alla gamba e una al braccio in via Vergini, nel Rione Sanità. L'aggressione si è verificata all’interno dell’abitazione. Il padre del ragazzo è rimasto ferito alla gola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno indagando sul motivo dell’attacco. Il 12enne è stato trasportato in ospedale, dove è ricoverato in condizioni gravi.