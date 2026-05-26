Tentato omicidio-suicidio al Rione Sanità | 12enne colpito al torace padre ferito alla gola
Un 12enne è stato colpito questa mattina con due coltellate al torace, una alla gamba e una al braccio in via Vergini, nel Rione Sanità. L'aggressione si è verificata all’interno dell’abitazione. Il padre del ragazzo è rimasto ferito alla gola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno indagando sul motivo dell’attacco. Il 12enne è stato trasportato in ospedale, dove è ricoverato in condizioni gravi.
AGI - Un 12enne è stato ferito questa mattina a Napoli con due coltellate al polmone sinistro. L'episodio sul quale indagano i carabinieri è avvenuto in via Vergini, nel rione Sanità, all'interno della sua abitazione. Non si esclude che le coltellate siano state inferte dal padre. Quest'ultimo avrebbe poi tentato di togliersi la vita colpendosi con il coltello alla gola e al volto. Ferita anche la madre ad una mano. L'uomo ha aggredito anche un'infermiera del 118. Padre e figlio sono ricoverati all'ospedale Pellegrini in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Agi.it
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