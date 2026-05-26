Napoli 12enne pugnalato in casa al polmone al Rione Sanità | il papà tenta di togliersi la vita tagliandosi la gola

Notizia in breve

Un bambino di 12 anni è stato trovato in casa con una ferita da arma da taglio al polmone nel Rione Sanità di Napoli. Il padre, presente al momento dell’accaduto, ha tentato di togliersi la vita tagliandosi la gola. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. La vittima è stata trasportata in ospedale, mentre il genitore è stato soccorso e portato in ospedale per le ferite riportate. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.