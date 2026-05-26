Napoli 12enne pugnalato in casa al polmone al Rione Sanità | il papà tenta di togliersi la vita tagliandosi la gola
Un bambino di 12 anni è stato trovato in casa con una ferita da arma da taglio al polmone nel Rione Sanità di Napoli. Il padre, presente al momento dell’accaduto, ha tentato di togliersi la vita tagliandosi la gola. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. La vittima è stata trasportata in ospedale, mentre il genitore è stato soccorso e portato in ospedale per le ferite riportate. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.
Un 12enne è stato ritrovato in casa pugnalato al polmone al Rione Sanità di Napoli. Il padre avrebbe tentato il suicidio. Ricoverati al Pellegrini: sono gravi. Indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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