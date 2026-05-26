Tentato omicidio | il fratello dorme lei lo aggredisce al collo con un coltello

A Castellucchio, nel Mantovano, una donna di 71 anni ha aggredito il fratello con un coltello da cucina durante un litigio in casa. La vittima stava dormendo quando è stata colpita al collo. I Carabinieri hanno arrestato la donna poco dopo l’intervento. La ferita del fratello è stata giudicata non grave. La donna è accusata di tentato omicidio. L’episodio si è verificato in un contesto di tensioni familiari.

Una violenta lite familiare è degenerata in un tentato omicidio a Castellucchio, nel Mantovano, dove una donna di 71 anni è stata arrestata dai Carabinieri dopo aver ferito il fratello con un coltello da cucina. L’episodio si è verificato all’interno dell’abitazione condivisa dai due anziani. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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