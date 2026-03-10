Un uomo di 41 anni, originario di Frosinone, è stato arrestato e portato in carcere con l’accusa di tentato omicidio. La vicenda risale alla mattina del 24 febbraio ad Ascoli, dove avrebbe aggredito con un coltello l’ex compagna, ferendola. L’episodio ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno eseguito l’arresto.

E’ finito in carcere un 41enne originario di Frosinone accusato del tentato omicidio della ex convivente, avvenuto ad Ascoli la mattina dello scorso 24 febbraio. Quel giorno nel nosocomio ascolano intervennero agenti della Questura, a seguito della segnalazione della presenza di una donna di 43 anni che aveva riferito di essere stata aggredita e picchiata dall’ex convivente, un uomo con piccoli precedenti di polizia, già denunciato in passato in quanto da lui sottoposta a maltrattamenti in famiglia. Dall’ascolto della vittima è emerso un rapporto tossico, fatto di vessazioni, violenze, umiliazioni e prevaricazioni da parte dell’ex compagno, che si erano protratte da molto tempo, con oscillazioni in positivo e negativo, fino a tutto l’anno 2025, quando aveva deciso di denunciarlo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tentato omicidio: arrestato. Aggredisce l’ex compagna e la ferisce con un coltello

