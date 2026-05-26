Accoltella il fratello alla gola mentre dorme | 74enne arrestata a Castellucchio per tentato omicidio

Una donna di 74 anni è stata arrestata dai carabinieri a Castellucchio, nel Mantovano, con l’accusa di tentato omicidio. La sera del 23 maggio, avrebbe colpito con un coltello alla gola il fratello mentre dormiva, sfiorando la carotide. L’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale. La donna è stata portata in caserma e ora si trova in custodia.

I carabinieri hanno arrestato una 74enne di Castellucchio (Mantova) per tentato omicidio. Lo scorso 23 maggio avrebbe accoltellato alla gola il fratello mentre dormiva, sfiorando con la lama la carotide. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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