Parisi e la nuova comparanza della Scu | parlano i collaboratori di giustizia

BRINDISI - Il ruolo di Tobia Parisi nella Sacra Corona Unita e il suo apporto alla redazione dello “statuto di Voghera”, la nuova “comparanza” tra sacristi brindisini e leccesi, ideata nel carcere della città lombarda e probabilmente rimasta solo sulla carta. Nell'udienza di ieri, giovedì 7.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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Tg1. . L’incredibile storia dei fratelli Parisi: musicisti e produttori di fama mondiale. Ci sono anche loro dietro il sound del nuovo album di #Madonna. #Tg1 Francesco Cristino facebook