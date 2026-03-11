Estorsione ai danni della madre 53enne arrestato dopo la condanna

Da casertanews.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 53 anni di Piedimonte Matese è stato arrestato per aver estorto denaro alla madre di 53 anni, con cui aveva avuto precedenti episodi di violenza privata e lesioni. Dopo aver ricevuto una condanna definitiva a 3 anni e 9 mesi di carcere, l’arresto è stato eseguito. La vicenda riguarda quindi un episodio di estorsione e abusi familiari che si sono conclusi con una condanna penale.

Estorsione, violenza privata e lesioni ai danni dell'anziana madre. Queste le accuse a carico di un 53enne di Piedimonte Matese condannato in via definitiva a 3 anni e 9 mesi di reclusione.Stamattina - 11 marzo 2026 - i carabinieri della stazione matesina hanno dato esecuzione all'ordine di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

