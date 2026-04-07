Nel pomeriggio di domenica 5 aprile 2026, i Carabinieri di Sgurgola hanno arrestato un uomo di 35 anni accusato di tentata estorsione e di aver violato un divieto di avvicinamento ai danni dei genitori. L’intervento è avvenuto in un contesto di movimentato svolgimento della giornata di Pasqua, con i militari che sono intervenuti per mettere fine a una situazione di tensione familiare. L’arresto è stato eseguito senza incidenti.

L’uomo si è reso responsabile di reiterati episodi di minacce, danneggiamento e tentata estorsione ai danni dei propri genitori. Già nella notte, in palese violazione degli obblighi imposti dall’Autorità Giudiziaria, il 35enne si era presentato per due volte presso l’abitazione dei genitori, pretendendo sotto minaccia la somma di 30 euro. Di fronte al rifiuto dei familiari, l’uomo si era introdotto prepotentemente in casa. Dopo essersi impossessato di un coltello, aveva infierito contro le autovetture di famiglia parcheggiate nel piazzale della proprietà, danneggiandole, per poi allontanarsi e far perdere le proprie tracce prima dell’arrivo delle pattuglie dell’Arma. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Sgurgola. Pasqua movimentata. I Carabinieri arrestano un 35enne per tentata estorsione e violazione divieto di avvicinamento ai danni dei genitori

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