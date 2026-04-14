Da Paderno Dugnano a Senago sotto la pioggia | ottantanovenne smarrita salvata dalla Polizia Locale

Un’ottantanovenne è stata trovata dispersa tra le strade di Paderno Dugnano e Senago, sotto una pioggia battente. La donna, che si era allontanata da casa, è stata rintracciata dalla Polizia Locale e affidata ai famigliari. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze peggiori, portando a una conclusione positiva della vicenda. La donna è stata ritrovata in buone condizioni e riaccompagnata a casa.

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