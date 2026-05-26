Sono state chiuse le indagini su un uomo di 32 anni accusato di aver tentato di rubare un SUV a Benevento. Secondo le ricostruzioni, avrebbe danneggiato l’auto parcheggiata in strada per avviarla e portarla via. Non ci sono altri dettagli sui procedimenti giudiziari in corso o sulle eventuali accuse.

Tempo di lettura: 2 minuti Avrebbe tentato di rubare un’autovettura parcheggiata in strada, danneggiandola per riuscire a metterla in moto. Per questo motivo la Procura della Repubblica di Benevento ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a un 32enne del posto, accusato di tentato furto aggravato e furto aggravato. L’episodio risale al 18 marzo 2025 e, secondo la ricostruzione degli investigatori, sarebbe stato messo a segno insieme a un complice ancora in corso d’identificazione. Nel mirino dei due una Suzuki Vitara lasciata in sosta nel capoluogo sannita. Stando a quanto contestato dalla Procura, coordinata dal sostituto procuratore Carmine Pignatiello, i due si sarebbero introdotti nell’abitacolo tentando di impossessarsi del veicolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tenta furto di un suv a Benevento, chiuse le indagini per un 32enne

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