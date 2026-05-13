Nella serata del 11 maggio, i carabinieri di Seveso hanno arrestato un uomo di 32 anni residente nel paese dopo averlo sorpreso mentre tentava di forzare una porta di un bar. L’intervento è avvenuto in tempo reale e l’arresto è stato eseguito sul posto, impedendo così il furto. L’uomo è stato condotto in caserma e dovrà rispondere delle accuse di tentato furto.

Seveso (Monza e Brianza), 13 maggio 2026 – Colto in flagranza mentre tentava di forzare una porta. Nella tarda serata dell'altro giorno, i carabinieri della Stazione di Seveso hanno arrestato un cittadino italiano di 32 anni residente in paese. L'uomo, già sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di firma, è ritenuto responsabile del reato di tentato furto aggravato. La segnalazione. L’intervento è il frutto della solerte segnalazione di una cittadina al 112, che aveva notato movimenti sospetti nei pressi di un esercizio commerciale. L’immediato invio di una pattuglia dell’Arma ha permesso di sorprendere il sospetto in via San Fermo della Battaglia proprio mentre era intento a forzare l'ingresso di un bar.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Seveso, 32enne arrestato mentre tenta un furto in un bar

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