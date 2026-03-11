Benevento maxi furto di farmaci oncologici | un fermo e indagini sui colpi in tutta Italia

A Benevento, i carabinieri hanno fermato una persona coinvolta in un furto di farmaci oncologici dall’ASL di Sant’Agata de’ Goti, del valore di circa 280 mila euro. Le indagini hanno portato alla scoperta di una rete che avrebbe effettuato diversi colpi simili in farmacie ospedaliere sparse in tutta Italia. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le verifiche sui casi collegati.

Carabinieri eseguono un fermo per il furto da 280mila euro all'ASL di Sant'Agata de' Goti: scoperta una rete specializzata nei colpi alle farmacie ospedaliere. Il fermo dell'indiziato e l'indagine della Procura. Nella mattinata odierna i Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura sannita nei confronti di un uomo gravemente indiziato, insieme ad altri, del furto aggravato di farmaci oncologici e salvavita. Il provvedimento arriva al termine di un'indagine condotta dal Nucleo Investigativo dell'Arma e coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento. Il colpo del 3 gennaio 2023 all'Ospedale di Sant'Agata de' Goti.