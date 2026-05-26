Tensione Electrolux le Rsu | Dopo gli esuberi l' azienda raddoppia i turni e nega il ponte

Le Rsu di Electrolux di Forlì denunciano che l'azienda ha raddoppiato i turni e negato il ponte, dopo aver annunciato oltre 300 licenziamenti. Lo scontro tra sindacati e direzione si accende a 24 ore dal tavolo al ministero delle Imprese e del Made in Italy, dove la multinazionale ha confermato i licenziamenti. La situazione resta tesa tra le parti coinvolte nello stabilimento forlivese.

Si accende lo scontro sindacale e istituzionale attorno allo stabilimento Electrolux di Forlì. A sole 24 ore dal tavolo tenutosi a Roma al ministero delle Imprese e del Made in Italy, durante il quale la multinazionale ha confermato oltre 300 licenziamenti per il sito forlivese, la direzione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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