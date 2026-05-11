Cgil contro Electrolux per gli esuberi e i 1700 posti a rischio in Italia ira dei sindacati dopo l' annuncio
La Cgil ha espresso forte protesta dopo l’annuncio di Electrolux di dover ridurre i posti di lavoro in Italia, con 1700 esuberi complessivi e la chiusura dello stabilimento di Cerreto d’Esi. La decisione riguarda la sospensione dell’attività produttiva presso l’impianto, che coinvolge molti dipendenti e ha suscitato reazioni critiche tra i sindacati. La società ha comunicato le proprie intenzioni senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità del piano di ristrutturazione.
Electrolux annuncia riduzioni del personale in Italia con 1700 esuberi, e la chiusura dello stabilimento di Cerreto d’Esi. I sindacati proclamano sciopero nazionale, con la richiesta dell’intervento urgente da parte del governo. Alla base della crisi il calo del mercato europeo, i costi energetici e la forte concorrenza asiatica nel settore elettrodomestici. Crisi Electrolux, personale a rischio Gli stabilimenti interessati La risposta di Cgil, Cisl e Uil La caduta di Electrolux Crisi Electrolux, personale a rischio Lunedì 11 maggio il gruppo svedese Electrolux ha annunciato un drastico piano di ristrutturazione che prevede circa 1700 esuberi sul personale totale di 4500 dipendenti in Italia.🔗 Leggi su Virgilio.it
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