Cgil contro Electrolux per gli esuberi e i 1700 posti a rischio in Italia ira dei sindacati dopo l' annuncio

La Cgil ha espresso forte protesta dopo l’annuncio di Electrolux di dover ridurre i posti di lavoro in Italia, con 1700 esuberi complessivi e la chiusura dello stabilimento di Cerreto d’Esi. La decisione riguarda la sospensione dell’attività produttiva presso l’impianto, che coinvolge molti dipendenti e ha suscitato reazioni critiche tra i sindacati. La società ha comunicato le proprie intenzioni senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità del piano di ristrutturazione.

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