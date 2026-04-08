Trump annuncia il cessate il fuoco tra Usa Israele e Iran Lo stretto di Hormuz riapre ma Teheran avrà un pedaggio

Un annuncio di cessate il fuoco tra Stati Uniti, Israele e Iran è stato comunicato, segnando una tregua di due settimane. Durante questo periodo, lo Stretto di Hormuz sarà riaperto, con l’Iran e l’Oman incaricati di riscuotere un pedaggio. La riapertura dello stretto rappresenta un'importante novità nelle dinamiche della regione, mentre il pagamento del pedaggio da parte dell’Iran e dell’Oman è stato confermato come parte dell’accordo.

Due settimane di tregua. Ma con la riapertura dello Stretto di Hormuz. Sul quale l’Iran e l’Oman riscuoteranno il pedaggio. Che sarà destinato alla ricostruzione del paese. Questo l’accordo che ha permesso il primo cessate-il-fuoco nella Guerra del Golfo tra Israele, Usa e Iran dopo quaranta giorni di ostilità. La tregua, che include anche Israele, ha «effetto immediato» e vale anche per il Libano e «altrove». In questi 14 giorni tra le parti inizieranno trattative a Islamabad in Pakistan a partire da venerdì 10 aprile. Gli Usa. Dopo aver annunciato al mondo la morte di una civiltà, il presidente Donald Trump ha annunciato i negoziati di pace su Truth: «Accetto di sospendere i bombardamenti e gli attacchi contro l’Iran per un periodo di due settiman e. 🔗 Leggi su Open.online

Trump annuncia cessate il fuoco di due settimane con l’Iran: “A condizione che riapra subito lo Stretto di Hormuz”Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un accordo per un cessate il fuoco di due settimane con l’Iran, a meno di due ore dalla...

Iran, news in diretta sull’attacco Usa-Israele: Tel Aviv attacca ancora il Libano. Teheran: “Controlliamo lo stretto di Hormuz”. Trump: “Pronti a scortare le navi”Le ultime news dall'Iran dopo l'attacco di Israele e USA: figlio di Khamenei nuova guida suprema.

Attacco di Stati Uniti e Israele contro Iran, Teheran lancia missili verso basi Usa

Temi più discussi: Trump, l'Iran e il mistero del cessate il fuoco: la guerra si ferma o no?; Donald Trump annuncia che l'Iran avrebbe chiesto un cessate il fuoco; Trump parla di tregua con l’Iran ma Teheran smentisce tutto; Trump annuncia il cessate il fuoco tra Usa, Israele e Iran. Lo stretto di Hormuz riapre, ma Teheran avrà un pedaggio.

Trump estende la scadenza dell'ultimatum all'Iran di due settimaneIl messaggio del presidente americano su Truth: Lo stop ai bombardamenti è 'a condizione che la Repubblica Islamica dell'Iran acconsenta all'apertura completa, immediata e sicura dello Stretto di Horm ... ansa.it

Trump estende l’ultimatum: Sospendo gli attacchi, cessate il fuoco di due settimaneQuando manca poco alla scadenza dell’ultimatum all’Iran, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncia la sospensione dei raid per un periodo di due settimane. Si tratterà di un cessate il fu ... interris.it

A un'ora dalla scadenza del devastante ultimatum sull'#Iran, #Trump annuncia la svolta: "Cessate il fuoco di 2 settimane, vicini a un accordo di pace definitivo". L'intervento di Pakistan e Cina su Teheran - facebook.com facebook

A un'ora dalla scadenza del devastante ultimatum sull' #Iran, #Trump annuncia la svolta: "Cessate il fuoco di 2 settimane, vicini a un accordo di pace definitivo". L'intervento di Pakistan e Cina su Teheran x.com