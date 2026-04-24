Iran Usa pianificano nuovi attacchi su Hormuz se salta il cessate il fuoco – La diretta

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che non permetterebbe l'uso di armi nucleari contro l'Iran, sottolineando che nessuno dovrebbe averne autorizzato l'impiego. La questione delle tensioni tra i due paesi è tornata al centro dell'attenzione, con fonti che segnalano come Stati Uniti e Iran abbiano pianificato possibili attacchi sulla regione di Hormuz nel caso in cui non si raggiunga un cessate il fuoco. La situazione rimane comunque molto tesa.

Donald Trump ieri sera è tornato a parlare dell’Iran affermando che non userebbe l’atomica contro Teheran: “A nessuno dovrebbe essere consentito di usarla”, ha detto il presidente degli Stati Uniti. Poi ha ribadito di non voler “fare le cose affrettate, voglio prendermi il tempo che serve”, “abbiamo un sacco di tempo e voglio ottenere un grande accordo”. Intanto secondo la Cnn gli Usa stanno pianificando nuovi attacchi su Hormuz nel caso in cui l’attuale cessate il fuoco con l’Iran dovesse fallire. Guerra in Medio Oriente – La diretta di oggi venerdì 24 aprile Inizio diretta: 240426 07:00 Fine diretta: 240426 23:00 07:45 240426 Ue, colloquio...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Usa pianificano nuovi attacchi su Hormuz se salta il cessate il fuoco – La diretta Iran, apocalisse su Teheran: il nuovo attacco di USA e Israele Notizie correlate Leggi anche: "Usa pianificano attacchi all'Iran su Hormuz se salta la tregua" Leggi anche: "Gli Usa pianificano attacchi all'Iran su Hormuz se salta la tregua" Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ira-Usa, nuovi colloqui e tregua estesa? Si riaccende la speranza: il punto; Salta il secondo round di colloqui Iran-Usa in Pakistan, Trump estende la tregua; Stati Uniti pronti all'attacco su Hormuz se salta la tregua | Il New York Times: Scorte di missili fortemente ridimensionate; Wsj, 'i piani Usa a difesa di Taiwan complicati dalla guerra in Iran'. Iran, Usa pianificano nuovi attacchi su Hormuz se salta il cessate il fuoco – La direttaDonald Trump ieri sera è tornato a parlare dell'Iran affermando che non userebbe l'atomica contro Teheran: A nessuno dovrebbe essere consentito di usarla, ... lapresse.it Gli USA pianificano attacchi all'Iran su Hormuz se salta la treguaLe forze armate americane stanno preparando piani di emergenza per colpire le difese iraniane nello Stretto di Hormuz qualora il fragile cessate il fuoco dovesse crollare. Lo riferisce la Cnn, in base ... msn.com Trump: sparare a chi posa mine Ma l’Iran non cede su Hormuz @GiusiFasano, @Corriere x.com MEDIO ORIENTE | Secondo la Cnn gli Usa pianificano attacchi all'Iran su Hormuz se salta la tregua. Nel mirino le mine, le imbarcazioni d'attacco rapido e le minacce costiere. #ANSA - facebook.com facebook