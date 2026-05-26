La squadra femminile di tennistavolo dell’Apuania ha ottenuto la promozione in Serie B, vincendo i playoff regionali di Serie C a Terni. La partita si è conclusa con la loro vittoria, che ha garantito il passaggio di categoria. La promozione rappresenta un risultato importante per la formazione, che ha conquistato il passaggio di livello dopo aver superato le sfide dei playoff. La competizione si è svolta sui tavoli di Terni, con la squadra che ha ottenuto il risultato finale.

Promozione in Serie B per la formazione femminile dell’Apuania Tennistavolo che a Terni si impone nei playoff del campionato regionale di Serie C. A livello nazionale erano 8 i posti disponibili per accedere alla categoria superiore, con 26 squadre suddivise in 8 gironi dove le prime due classificate di ciascun girone sarebbero entrate nel tabellone a eliminazione diretta con 16 squadre, da cui sarebbero uscite le 8 promosse. La formazione carrarese (Mia O’Rahilly, Giulia Sobrero, Matilde Bellatalla e Arianna Ussi) era reduce da una stagione straordinaria nel girone A, chiusa senza sconfitte (16 punti, 8 vittorie in altrettanti incontri, 37 partite vinte e 3 perse) e con numeri di assoluto rilievo sia nei singolari che nei doppi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tennistavolo, Nei playoff di Serie C femminile. Apuania, impresa sui tavoli di Terni. Arriva la meritata promozione in B

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