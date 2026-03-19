Tennistavolo In A2 femminile termina la prima fase L’Apuania piega il Chiavari ma cede al Muravera

La prima fase del campionato di A2 femminile di tennistavolo si conclude con due risultati diversi per la squadra dell’Apuania. Nel quinto concentramento a Muravera, nel Cagliaritano, la squadra ha battuto il Chiavari ma ha perso contro il Muravera, ottenendo così una vittoria e una sconfitta. La squadra si prepara ora alle prossime sfide della stagione.

Finisce con una sconfitta e una vittoria, la prima fase del campionato di A2 della squadra femminile della Apuania Tennistavolo impegnata nel quinto concentramento di Muravera, nel cagliaritano. Le carraresi hanno subito un 4-1 contro la formazione A di casa dove l’unico punto per le ospiti è stato segnato da Timea Csilla Peterman Varga (3-1, 1-3), nessun punto per Mirella Trungel (3-2, 3-1) e per Krisztina Nagy (3-1). Nel secondo incontro (in ciascuno dei cinque concentramenti in calendario, ogni squadra gioca due incontri) l’Apuania ha battuto le genovesi dell’Athletic Club di Chiavari per 4-2. A firmare i punti carraresi sono Timea Csilla Peterman Varga (3-0, 3-1), Krisztina Nagy (3-0, 3-0), nessun punto per Mirella Trungel (2-3) e per Pamela Bellari (0-3). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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