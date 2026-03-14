Tennistavolo | Serie A1 Apuania rivitalizzata Impennata d’orgoglio contro il Muravera

Nella partita di Serie A1 di tennistavolo, l’Apuania ha affrontato il Muravera in trasferta e ha ottenuto una vittoria importante. La squadra ha mostrato una prestazione convincente, portando a casa tre punti fondamentali. La sfida si è svolta in una cornice di grande intensità, con i giocatori che hanno dato il massimo in ogni set.

Impennata di orgoglio per l’Apuania Tennistavolo che nella trasferta infrasettimanale in terra sarda, valida per la quinta giornata di ritorno del campionato nazionale di A1, si impone 0-3 in casa dei cagliaritani del Muravera e, almeno per il momento, si toglie da quella scomoda posizione di classifica in cui era finita. Il primo ad andare al tavolo è Jon Sebastian Peon che supera 0-3 (6-11, 7-11, 6-11) Francesco Trevisan. Nella seconda partita Matteo Mutti (nella foto) liquida con un altro 0-3 (1-11, 9-11, 5-11) Jacopo Cipriano e sullo 0-2 arriva il terzo punto, quello del successo dell’incontro, firmato da Francisco Sanchi che supera Antonio Giordano con un più combattuto 2-3 (5-11, 12-10, 9-11, 11-9, 7-11) che chiude le ostilità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tennistavolo: Serie A1. Apuania rivitalizzata. Impennata d’orgoglio contro il Muravera Articoli correlati Tennistavolo Serie A1, la Top Spin Messina stende il Muravera e sale sul podioA Villa Dante la squadra del presidente Giorgio Quartuccio, con il tecnico Marco Faso in panchina, si è imposta per 3 a 0 nella prima gara del girone... Tennistavolo Serie A1. L’Apuania prova ad invertire la rotta col ServiglianoUn’altra trasferta impegnativa per l’Apuania Tennistavolo che questa sera (ore 21) ai tavoli dei fermani del Servigliano, nell’incontro valido per la... Contenuti utili per approfondire Tennistavolo Serie A1 Apuania... Temi più discussi: Punti salvezza importanti per l’Apuania Carrara a Muravera; Top Spin Messina a Nulvi, sfida per i playoff di Serie A1; Questa sera e domani la serie A1 maschile in campo a Servigliano e a Nulvi; Mercoledì con cinque gare fra serie A1 femminile e maschile. Tennistavolo In Serie A1. Trasferta impegnativa per l’Apuania di Volpi contro il MuraveraTrasferta impegnativa per l’Apuania Tennistavolo che questo pomeriggio (ore 18) vola in Sardegna per affrontare i cagliaritani del Muravera ... sport.quotidiano.net Tennistavolo Serie A1. L’Apuania prova ad invertire la rotta col ServiglianoUn’altra trasferta impegnativa per l’Apuania Tennistavolo che questa sera (ore 21) ai tavoli dei fermani del Servigliano, nell’incontro valido per la terza giornata di ritorno del campionato nazionale ... lanazione.it Iniziati i play-off per il Tennistavolo Trieste-Sistiana - facebook.com facebook