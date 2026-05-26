tennis serie b1 sporting club doppia sconfitta ko uomini e donne

Le squadre di serie B1 dello Sporting Club Montecatini hanno subito due sconfitte consecutive. Le donne sono state battute 3-1 in trasferta contro Casale Monferrato, mentre gli uomini hanno perso 5-1 in casa contro Sassuolo. Entrambe le partite si sono concluse con il risultato di sconfitta per le rispettive formazioni.

Doppio stop per le squadre di serie B1 dello Sporting Club Montecatini. La formazione femminile si è arresa 3-1 a Casale Monferrato, mentre quella maschile ha alzato bandiera bianca, 5-1, a Sassuolo. Due sconfitte che certificano le difficoltà di salvezza di entrambe le compagini. Hanno lottato con grande voglia e impegno, le nostre ragazze: Valentina Melissa Merku ha perso 7-5 7-5 con Azzurra Cremonini, mentre Vittoria Benedetti ceduto 6-2 6-4 a Greta Rizzetto. Più netto lo stop imposto da Giulia Gabba, 6-1 6-0, alla nostra Asia Tronchetti. Il punto è arrivato dal doppio Benedetti-Merku che ha superato 7-5 4-6 10-8 Rizzetto-Gabba. Gli uomini hanno faticato maggiormente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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