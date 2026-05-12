Serie B1 Sporting Club Montecatini Pari degli uomini ko le donne

Nella Serie B1, la squadra maschile dello Sporting Club Montecatini ha ottenuto un pareggio 3-3 in trasferta contro Pavia, mentre le donne hanno subito una sconfitta per 4-0 in casa contro Bolzano. Nonostante il risultato finale, la partita delle ragazze è stata più combattuta di quanto suggerisca il punteggio, che ha evidenziato una differenza di quattro reti.

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Un pareggio, 3-3, colto dalla squadra maschile a Pavia, una sconfitta delle donne, 0-4 in casa contro Bolzano, che non deve trarre in inganno (la sfida è stata più equilibrata di quello che racconta il punteggio finale). Che la stagione dello Sporting Club Montecatini, affrontata con le sole risorse interne, sarebbe stata durissima, lo si sapeva e la terza giornata dei campionati di serie B1 l’ha confermato appieno. Gli uomini, guidati dal capitano non giocatore Daniele Balducci, hanno impattato in terra lombarda. Leonardo Braccini ha battuto, 6-3 6-3, Andrea Lodigiani; Tommaso Melosi, invece, ha alzato bandiera bianca, 0-6 3-6, al cospetto...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie B1. Sporting Club Montecatini. Pari degli uomini, ko le donne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sporting Club Montecatini. Debutto da dimenticareEsordio senza soddisfazioni per lo Sporting Club Montecatini nei campionati nazionali di tennis di Serie B1. Tennis Chieti, debutto storico in Serie B1: pari contro Modena a Piana VincolatoEsordio positivo per l’Asd Tennis Chieti nel campionato nazionale maschile di Serie B1. Argomenti più discussi: Serie B: 3ª giornata con 5 vittorie e 5 pareggi; Tennis. Poker di vittorie per lo Zeta Club, targato Salvi, nei campionati di serie D; Tennis. Paolini and Cortesi advance in Viserba.; Tennis Poker di vittorie per lo Zeta Club targato Salvi nei campionati di serie D. Sporting Club Montecatini: al via il campionato di serie B1 in ValdinievoleLe squadre maschili e femminili dello Sporting Club Montecatini iniziano il campionato di serie B1 con l'obiettivo di mantenere la categoria. Fine settimana a tutto tennis in Valdinievole. Le squadre, ... lanazione.it