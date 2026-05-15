Bisceglie domenica di tennis | doppia sfida tra Serie B1 e Serie D1

Domenica di tennis a Bisceglie con due incontri tra le squadre di Serie B1 e Serie D1. La partita tra le formazioni di categoria superiore si svolge su campi in resina, mentre quella di Serie D1 si gioca sulla terra rossa. La vittoria ottenuta sulla terra rossa potrebbe influenzare la posizione in classifica della squadra di Serie B1. I giocatori delle squadre di categoria superiore affronteranno sfide tecniche diverse rispetto a quelle in terra battuta.

? Domande chiave Come influenzerà la vittoria sulla terra rossa la classifica della Serie B1?. Quali sfide tecniche attende i giocatori sui campi in resina?. Chi sono gli avversari che ostacolano la scalata verso la vetta?. Perché la gestione delle superfici diverse è cruciale per il club?.? In Breve Partenza ore 9:00 presso lo Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0 in Strada del Carro 98.. Servizio bar Botanicals con colazione, pranzo e aperitivo per gli spettatori presenti.. Fotografia dell'evento sportivo affidata al professionista Alberto Pedone.. Classifica Serie B1 vede il TC Bolzano Internorm primo con 7 punti.. Domenica 17 maggio, a partire dalle ore 9:00, lo Sporting Tennis Club Bisceglie 2. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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