Maurizio Sarri ha commentato la situazione dei derby italiani di quest'anno, sottolineando che ci sono state due finali di tennis in Italia e due derby di calcio tra le squadre di Roma e Torino. Ha precisato che, nello stesso periodo delle Finals ATP di Torino, la Serie A ha disputato anche il derby della Mole. Queste partite si sono svolte in diverse città, senza che ci siano state sovrapposizioni di eventi.

Maurizio Sarri ha chiuso la questione Lega Serie A-derby di Roma. E ha ricordato che anche in concomitanza con le Finals Atp di Torino la Serie A aveva piazzato il derby della Mole. “Si sono concatenati una serie di errori, tutti fatti dalla Lega di serie A. In Italia ci sono due Atp Finals: uno a Torino, e in quella data hanno messo il derby di Torino, e uno a Roma, e in quella data hanno messo il derby di Roma”. Direbbero i dietologi che queste dichiarazioni le faranno pagare al fu Comandante. Il tecnico della Lazio è stato soddisfatto dello spostamento a lunedì sera. “È meglio giocare il derby lunedì sera, è meglio per tutti. È meglio per il calcio, per noi che abbiamo un giorno di riposo in più ma anche perché trovo che quattro squadre che si stanno giocando 80 milioni di Champions non lo debbano fare alle 12.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sarri definitivo sulla Lega Serie A: “due finali di tennis in Italia e due derby hanno messo, a Roma e a Torino”

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