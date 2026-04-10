Leo Abreu | Io in Italia per inseguire il sogno Serie A Ora la salvezza col Picerno poi

Un attaccante si è trasferito in Italia con l’obiettivo di raggiungere la Serie A. Al suo primo anno tra i professionisti, ha segnato più di dieci gol e ora mira a mantenere la categoria con la sua attuale squadra. In un’intervista, ha dichiarato di essere arrivato tardi in Serie C, ma di non voler fermarsi e di puntare a nuovi traguardi nel calcio italiano.

José Leonardo fa di cognome Abreu come un illustre collega calciatore: il Loco uruguagio, quello che in un dentro o fuori Mondiale calciò un rigore decisivo col cucchiaio. Ma José Leonardo (Leo, per tutti) è tutt’altro che Loco: lui viene da Madeira e crede nel lavoro come l’illustre concittadino Cristiano Ronaldo. Nella sua vita c’è spazio solo per i gol (dieci col Picerno al primo anno da professionista), la voglia di salvezza e una famiglia che cresce a vista d’occhio: “A casa siamo io, mia moglie Antonella e il piccolo Santiago. Ma fra meno di due mesi arriva Cataleya”. Toccherà raddoppiare l’esultanza? “Direi proprio di sì. Per ora faccio gli occhialetti dopo ogni gol, per Santiago. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Leo Abreu: "Io in Italia per inseguire il sogno Serie A. Ora la salvezza col Picerno poi..." Giugliano, vittoria col Crotone per continuare a inseguire la salvezza direttaIl Giugliano crede nella salvezza e conquista tre punti pensanti contro il Crotone alla 35esima giornata. «Ho lasciato il lavoro come dirigente in una multinazionale per inseguire il mio sogno. Ora gestisco l'asilo per cani più grande d'Italia e non potrei essere più felice»Il sogno di una vita, rimasto per anni nel cassetto, che ha trovato il coraggio di diventare realtà.