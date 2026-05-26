Tenaris Dalmine i dazi e le incertezze non bloccano la crescita | fatturato 2025 a 1,4 miliardi

Nonostante le sfide legate alla pandemia, alla guerra in Ucraina, ai dazi statunitensi e all’incertezza geopolitica, Tenaris Dalmine prevede di raggiungere un fatturato di 1,4 miliardi di euro nel 2025. La società ha confermato la crescita anche in un contesto di instabilità internazionale e di rischi geopolitici che hanno influenzato i piani di sviluppo e le strategie di mercato.

La pandemia di Covid, la guerra in Ucraina, i dazi Usa, l’incertezza geopolitica fino al blocco dello Stretto di Hormuz sono tutti ostacoli che compaiono quasi a ribaltare i piani di sviluppo di Tenaris Dalmine. Ogni difficoltà, ogni impedimento diventano invece un’opportunità per rimettersi in gioco e rinsaldare “le proprie competenze”. “Poi c’è la concorrenza ed i clienti che sono sempre esigenti, ma se uno lavora bene, investe, migliora sempre non deve temere. Si deve avere la determinazione a non lasciarsi deprimere dalle crisi” afferma Michele Della Briotta, vicepresidente e amministratore delegato di Dalmine Spa. Dati e cifre confermano il suo pragmatismo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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